今天大聯盟世界大賽正式開戰，由勇士對決太空人，終場勇士打破質疑以6：2強勢拿下首戰勝利，靠著前3局的猛攻他們就奠定勝基，還把太空人王牌先發投手瓦德茲(Framber Valdez)徹底打爆，讓大家看到「斧頭幫」能打進世界大賽絕非靠運氣，還是扎扎實實的強悍。

此戰勇士派出37歲王牌先發老將莫頓(Charlie Morton)，正面迎戰老東家太空人，不過他今天僅投2.1局，被敲1安打無失分，送出3次三振2次保送，第2局他因為身體不適下場，並非表現不佳，之後勇士換上明特(AJ Minter)，他投球過程中失掉1分，不過那是因為野手失誤造成。

本場比賽勇士展現強大企圖心，首局馬上啟動攻勢，第一棒索勒(Jorge Soler)忍2壞球後就出棒，逮中瓦德茲93.7 mph的沉球轟向中外野，幫助勇士以1：0領先。接著他們又成功啟動盜壘試圖搶分，輪到萊利(Austin Riley)擊出二壘安打，再為球隊添1分，取得2：0。

Jorge Soler is the first player to hit a HR in the 1st plate appearance of a #WorldSeries! pic.twitter.com/gorrGsPQh4 — MLB Stats (@MLBStats) October 27 2021

莫頓下半局一度落入危機，先被敲二壘安打，接著連投保送和暴投，讓太空人攻佔滿壘，還好他成功製造一壘刺殺出局，沒失掉任何分數。第2局勇士繼續搶分取得3：0領先，第3局外野手杜瓦(Adam Duvall)再賞瓦德茲一支2分炮，這回逮到87.7 mph變化球轟向左外野，送羅薩里歐(Eddie Rosario)回本壘拿下2分，比數5：0。

DuvALL of that one!



It's all Braves in Game 1. pic.twitter.com/o3O4V1FJC4 — MLB (@MLB) October 27 2021

瓦德茲被換下，今天他2局被敲8安(含2轟)失5分，投出1保送，與上一場8局失1分的表現判若兩人，太空人換上賈西亞(Yimi García)。第4局太空人總算醒來，造成一三壘有人，接著擊出強襲球，勇士游擊手史旺森(Dansby Swanson)造成失誤，讓太空人拿下1分，好在投手之後用三振、高飛球接殺化解危機。

6上勇士攻勢再起攻佔一二壘，此時打擊輪到左右開弓的歐比斯(Ozzie Albies)，可惜他遭一壘刺殺，沒能再添分數，不過還是以5：1領先握有優勢。第7局勇士持續猛攻，羅薩里歐安打上壘、杜瓦要到保送，太空人換投，成功製造雙殺避免再失分。而第8局勇士靠高飛犧牲打再添1分。

Yordan Alvarez is just the 3rd DH to have 2 career #postseason triples.



David Ortiz

Paul Molitor



Alvarez is the only one to do it in back-to-back games. pic.twitter.com/2fN7UQQHTJ — MLB Stats (@MLBStats) October 27 2021

8局下太空人美聯冠軍賽MVP艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)直接敲出三壘安打，迅速攻佔得點圈，接著靠隊友犧牲打跑回1分追成2：6，但攻勢就停止。9局下勇士派救援投手威爾史密斯(Will Smith)關門，他先投出保送，然後成功製造兩個二壘刺殺，雖多次錯過雙殺機會，但仍穩穩拿下最後一個出局數，終場勇士就以6：2成功拿下首戰！