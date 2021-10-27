「醫生娘」頭銜講出來，從古至今都會讓人投以羨慕眼光，美女主播劉芯彤在臉書揭露醫界不倫醜聞，她透露一位醫生娘的悲情婚姻，不僅家世被婆婆看不起，懷孕時丈夫還表示下班時不想聽到孩子哭，竟對她施暴打到流產。

劉芯彤表示這名醫生娘大學畢業後，就嫁給醫生老公，雖沒有外出工作，但靠著經營美食粉絲團和接業配，收入也還不差，不過卻被婆婆嫌棄沒有好的家世及職業，甚至常常對她言語暴力，對先生哭訴換來的也只是嘲諷，好不容易懷上孩子，以為能藉此緩和婆媳關係，沒想到竟換來「妳老公還在為事業努力，生孩子不是影響他嗎」、「我下班回來只想安靜，不想聽到孩子啼哭，妳明天去把孩子拿掉吧」的答覆，讓她難以置信枕邊人竟然說出這樣的話。

不過日後醫生娘只要說想把孩子生下來，就是換來老公一頓毒打，甚至已經倒地仍被狂踢，最後撐到七週仍被打到流產，沒想到老公看她鮮血流出時，嘴角竟露出一絲笑容，讓她的心狠狠被刺傷，某天去診所送便當時，竟目賭老公的手在護理師翹臀上游移，事後更威脅她：「妳今天看到的事情，最好給我睜隻眼、閉隻眼，我也沒少養妳，先生娘這個稱謂，我還是會留給妳，妳自己想想是什麼身份，能嫁給我，算妳好運」。

沒想到醫生娘找護理師攤牌時，對方竟回她：「老闆娘，妳找我幹嘛啦，我又不是小三，我是小五，妳要不要先去找小三和小四質問」，這才讓她心灰意冷決定離婚，沒想到此時竟得知母親過世的噩耗，所有遺產還被哥哥霸佔，為了讓母親後事順利籌辦，只好吞下離婚念頭，回家跟老公低頭認錯借錢，如今只能忍下老公的暴力、婆婆的酸言酸語，繼續佯裝是人人稱羨的「醫生娘」。