25歲的賴慧如，演、歌、綜藝多棲，是民視力捧藝人，演出八點檔《多情城市》、《黃金歲月》後知名度水漲船高，她2016年時和《我的老師叫小賀》導演高琮凱結婚，生下1女，今年4月坦承因聚少離多已經離婚。恢復單身的她並不孤單，被直擊與一名男伴到北投溫泉區幽會兩個半小時，泡完湯後接著續攤，該男被起底是與她合作3年、大她5歲的已婚國標舞老師劉家銘。

賴慧如今透過經紀公司回應表示，同行的還有另外兩名朋友，最近八點檔《黃金歲月》個人的戲份休息，加上開始宣傳專輯以及「明日之星」演唱會，所以幾個朋友約去溫泉飯店跟朋友小酌，空間較大且比較不會吵到鄰居。

對於外界好奇兩人是否有超友誼的關係？賴慧如也在回應週刊時表示，同行還有兩個人，但顧及孤男寡女一同進入溫泉旅館很奇怪，才會分頭進入，由於近期在排練演唱會舞蹈，因此接觸頻繁，沒想到抽空和朋友約吃飯泡湯，就這樣被誤會了。