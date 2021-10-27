在大陸網友曝出改編自大陸作者同名作品的台灣電影《時光機》受台灣官方補助且導演蔡怡芬過去曾發表不當言論後，該片男主演陳立農提出解約。這是否意味台灣藝人赴大陸發展都必須先表態自己支持統一？大陸國台辦發言人馬曉光今天（27日）在例行記者會上回應，不存在類似情況，但肯定台灣藝人支持統一的鮮明態度。

對於台灣藝人陳立農遭遇的風波，有媒體提問，是否意味台灣藝人赴大陸發展時要被迫「選邊站」，並要主動表示來自中國台灣？馬曉光表示，「據瞭解，不存在你所說的情況。」

馬曉光強調，長期以來，大陸一貫積極支持兩岸影視交流，歡迎台灣藝人來大陸發展，支持更多台灣演藝人員在大陸文化產業的發展進程中分享機遇，實現夢想。

不過，馬曉光也強調，希望台灣演藝人員在大陸發展自己事業的同時，擔負應有的社會責任，遵守有關規定，發揮公眾人物的正面影響力，為增進兩岸同胞感情和心靈契合發揮積極作用。

馬曉光表示，一些台灣演藝人員以實際行動表達反對「台獨」分裂、支持祖國統一的鮮明態度，值得充分肯定。

此外，由馬來西亞歌手和澳大利亞華裔歌手合唱的歌曲《玻璃心》，日前成為亞洲某流行排行榜第三名，有大陸網友對該歌曲表達不滿，兩名歌手的微博帳號也被禁封。馬曉光回應，「我對這首歌曲不熟，沒有時間去聽，對歌曲沒有發言權。我聽出你問題的弦外之音，在此作個回應。」

馬曉光表示，2016年以來，民進黨當局破壞兩岸關係，不斷進行謀「獨」挑釁，製造「反中」民粹情緒。種瓜得瓜、種豆得豆。他們的倒行逆施引起廣大網民的憤恨和反擊，這是很自然的事。

馬曉光表示，不難發現，2008年以來，2016年以前，沒有這樣的情況。造成當前這種情況的根源是誰，元凶是誰，不言而喻。消除這種情況並不難，只要大家堅決反對「台獨」，特別是廣大台灣同胞要有自覺性和警惕心。兩岸同胞都是一家人，最終會走向心靈契合。