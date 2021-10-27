美國動感天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)，表面上因接下賭城大秀而讓事業再登巔峰，至今仍有著高人氣，但私下其實受到父親嚴格監管，長達13年對工作、財產甚至行動都無法自己決定，布蘭妮爭取停止監管的官司，將於下個月12號最終判決，外界樂觀看待布蘭妮拿回人生主導權，而她昨(26日)在IG貼出長文，顯然長久的委屈折磨非勝訴即可一夕平復，她大爆受監管時的心痛經歷，嗆聲：「我知道監管即將結束，但我仍想要討回公道！」。

隨著《父女之戰：解放布蘭妮》紀錄片上架，天后這13年真實的監管人生終於被大眾知道，她也向洛杉磯高等法院請願能解除監管，在聽證會上淚訴2007年她因離婚官司而精神崩潰，父親傑米因此跟法院提出監管要求，甚至前年還提出延長時限，改為終身監管，這13年間她無法決定自己的任何事，即使醫療團隊認為她狀況不適合太多工作量，但仍是被安排了滿檔的演出，開自己的車兜風、買個漢堡都要監管人同意，身上沒有錢或信用卡，甚至為了持續工作，爸爸強迫她裝了體內避孕器，而傑米及整個監管團隊的花用卻都算在她頭上，讓她成為人肉提款機。

布蘭妮在解除監管一案看見曙光後，昨在IG貼出長文，吐露這13年的黑暗與心酸，「當我排除萬難規劃好了要跟所愛之人去一趟旅行或吃個午餐，卻發現他們(指監管方)沒要理或是10分鐘內就要離開，不覺得這很奇怪嗎？這根本是一種羞辱」，於是她明白了，「只有他們自己方便的時候才有空理我，而我現在對他們也沒空了，任何一個！」。

布蘭妮痛訴，自己已厭倦這種德雷莎修女式的理解體諒，「我不介意獨自一人…要是你們再這麼粗魯無禮對待我，那我OK就結束了，再見！」她表示這篇文章是要給她家人的訊息，「因為他們對我的傷害比你知道得更深！我知道監管即將結束，但我還想討公道！」布蘭妮自嘲她不過163公分，卻得是家裡最寬大的那個人，「你知道這有多難嗎？」，看來監管案底定後，布蘭妮非常有可能發起復仇之戰。