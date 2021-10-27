英國零售商周三提出警告，稱聖誕節前的價格將上漲。一份零售商報告稱，零售商店產品的平均銷售價格出現小幅年減，為疫情出現以來最小的減幅。
英國零售聯盟(BRC)表示，十月商店價格月增0.4%，年減0.4%，為自2020年1月以來最低的年減幅度。價格的上升主要是由於食品成本升高，為年增0.5%。
BRC執行長Helen Dickinson表示，很清楚的是，來自勞動力短缺、供應鏈問題和大宗商品價揚，導致成本上升，現在開始滲透到消費者身上。有五分之三的零售商已經計畫在聖誕節前要提高售價。
BRC的商店價格指數涵蓋範圍，較英國央行編制的消費者物價指數(CPI)更為狹窄。英國八月CPI為3.2%，為自2012年來的高水準。
英國央行首席經濟學家Huw Pill上周預測，通膨很快將達到5%，是英國央行目標水準的兩倍多。金融市場預計，英國央行將在下周升息，為自傳染病開始以來的首次加息。
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