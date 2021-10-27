「櫃買市場業績發表會」11月起連推10場，此系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，包含「5G應用」、「IC設計」、「半導體」、「富櫃200」、「生技醫療」及「電子商務與文化創意」等，共邀請27家上櫃公司參與。

配合上櫃公司110年第3季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務及業務資訊，櫃檯買賣中心將於11月辦理10場「櫃買市場業績發表會」。

櫃買中心指出，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，包含「5G應用」、「IC設計」、「半導體」、「富櫃200」、「生技醫療」及「電子商務與文化創意」等，與會公司包含璟德(3152)韋僑(6417)耕興(6146)大中(6435)紘康(6457)凌陽創新(5236)杏昌(1788)精測(6510)長聖(6712)創源(4160)大學光(3218)保瑞(6472)宇峻(3546)91APP*-KY(6741)皇將(4744)樂斯科(6662)寶利徠(1813)廣穎(4973)長科*(6548)意德士(7556)兆利(3548)均豪(5443)鼎翰(3611)神準(3558)建榮(5340)其陽(3564)網家(8044)，共邀請27家上櫃公司參與。

宏達電期權保證金調高
手工具公會 研討精實數位化轉型
#璟德 #均豪 #大學光 #精測 #其陽