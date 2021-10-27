「櫃買市場業績發表會」11月起連推10場，此系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，包含「5G應用」、「IC設計」、「半導體」、「富櫃200」、「生技醫療」及「電子商務與文化創意」等，共邀請27家上櫃公司參與。

配合上櫃公司110年第3季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務及業務資訊，櫃檯買賣中心將於11月辦理10場「櫃買市場業績發表會」。

櫃買中心指出，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，包含「5G應用」、「IC設計」、「半導體」、「富櫃200」、「生技醫療」及「電子商務與文化創意」等，與會公司包含璟德(3152)、韋僑(6417)、耕興(6146)、大中(6435)、紘康(6457)、凌陽創新(5236)、杏昌(1788)、精測(6510)、長聖(6712)、創源(4160)、大學光(3218)、保瑞(6472)、宇峻(3546)、91APP*-KY(6741)、皇將(4744)、樂斯科(6662)、寶利徠(1813)、廣穎(4973)、長科*(6548)、意德士(7556)、兆利(3548)、均豪(5443)、鼎翰(3611)、神準(3558)、建榮(5340)、其陽(3564)及網家(8044)，共邀請27家上櫃公司參與。