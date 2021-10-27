谷歌母公司Alphabet Inc第三季廣告業務營收意外強勁，顯示該公司似乎克服了蘋果限制用戶追蹤的新規定所造成的衝擊，以及隨著年底節日購物旺季逐漸到來，線上購物還是一樣受到歡迎。

周二盤後Alphabet股價下跌0.9%，報2760.46美元。自去年底以來，Alphabet股價上漲約57%，表現優於其他科技巨頭。同一期間，微軟股價漲39%、臉書漲20%、亞馬遜僅上漲2%。

Alphabet第三季總營收大幅成長至651億美元，遠超出市場預估的633億美元。其中，谷歌整體廣告營收年增41%，達到531億美元。

谷歌商務長Philipp Schindler表示，即使人們開始回到實體商店，但轉向數位化的消費趨勢是真實存在的，也將持續下去。人們想要更多選擇、更多資訊和更多靈活性，而我們認為這種情況不會反轉。

Alphabet第三季整體淨利為189.36億美元，相當於每股盈餘27.99美元，優於市場預期的每股盈餘24.08美元，並為連續第三個季度創下歷史新高。

投資人對於谷歌面臨的挑戰早有心理準備，在最新的挑戰中，影響最大的莫過於蘋果提供自家行動裝置用戶更多阻止追蹤的控制權。蘋果的iPhone手機占美國智慧手機市場的大半天下，其新隱私規定的影響力可見一斑。

Alphabet財務長Ruth Porat表示，蘋果的新隱私規定對YouTube 廣告銷售造成的影響「溫和」。

YouTube第三季廣告營收為70.2億美元，不及市場預期的74億美元。

分析師則表示，谷歌整體上受到的影響不如其同業，主要因為其搜尋引擎依用戶興趣收集的數據對廣告主很有價值，這在同業中是無可比擬的。

科技業顧問公司Forrester分析師Collin Colburn表示，Alphabet幾乎完全沒受到蘋果新規定的影響。

受到人力短缺和供應斷鏈影響，許多公司都面臨營運放緩，並因而削減開支。谷歌商務長Schindler表示，供應鏈問題僅影響谷歌的汽車廣告銷售。

此外，谷歌雲端事業Google Cloud第三季營收年增45%，為49.9億美元，不及市場預估的52億美元。Alphabet第三季集團總成本增加26%，達到441億美元。