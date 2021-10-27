大陸42歲知名女星秦嵐，2018年因在超夯古裝大戲《延禧攻略》中，飾演大器、溫柔的「富察皇后」一角而爆紅，更被粉絲譽為「全劇第一顏值」與「最美皇后」。而工作滿檔的她，近日也受邀出席品牌的代言活動，她一身雪白的長裙造型優雅出席，立即成為全場矚目的焦點。

秦嵐近期雖忙著趕拍全新電視劇《姊姊的反擊》，仍抽空為代言的品牌站台。在秦嵐工作室日前公開的一系列照片中，只見她穿著一件雪白色的低胸短版上衣，搭配同款長裙；而領口深V的剪裁與裙襬高衩的性感設計，使她一坐在沙發上，火辣深溝及一雙白皙大長腿一覽無疑，粉絲們看到後則紛紛大讚「姊姊簡直太美了」、「好好看啊」、「這組照片真是美哭我」、「我嵐各個角度都美」、「好看哭了，美顏暴擊」。

沒多久，網友也在網路上公開秦嵐當天參加活動時的「零修圖」照，但秦嵐衣服疑似領口太低，讓她出席活動時頻頻遮住胸口，深怕一個不小心就走光，不過絕佳的狀態還是獲得大批網友的好評。

另外，昨（26日）秦嵐的工作室又曬出另一組她參加精品Valentino活動時的照片，當天她雖穿著粉色的西裝外套搭配黑色的襯衫，展現霸氣女人味，但帥氣的造型同樣令網友看了直呼「姊姊怎麼穿什麼都這麼美」、「美到無法形容」。