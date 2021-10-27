super happy to get my first ever WTA win today.



Multumesc mult si 🇷🇴 te iubesc ☺️ pic.twitter.com/bwh6jFwyK3 — Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) October 26 2021

今年美國網球公開賽女單奪冠後爆紅的英國18歲網球新星拉杜卡努（Emma Raducanu），經過一個多月的等待，終於贏得在美網之後的第1勝，在父親家鄉羅馬尼亞舉辦的外西凡尼亞網球公開賽女單首輪，以4比6、7比5、6比1擊敗斯洛維尼亞荷蔻格（Polona Hercog），開心收下個人在WTA巡迴賽生涯首勝。

在拉杜卡努WTA巡迴賽官網個人頁面的生涯戰績，從2018年賽季起，她主要先參加國際網總（ITF）的比賽，今年溫布頓持外卡一路拚到16強，以及讓她名利雙收的美網都是屬於大滿貫，不適WTA主辦的大賽，之前拿到亞軍的WTA 25等級芝加哥賽事，因為是比WTA巡迴賽低一級的賽事，所以也不算在她進入WTA的勝利，直到今天（27日）終於在WTA500等級的外西凡尼亞公開賽，擁抱自己在WTA巡迴賽的生涯首勝。

賽後拉杜卡努開心透過推特分享喜悅，寫道：「超開心拿到我在WTA巡迴賽的第1場勝利！」她還以附上羅馬尼亞國旗表情符號及語言感謝當地球迷：「謝謝你們！我愛你們！」

受訪時拉杜卡努說：「感覺是很重大的一勝，這是我WTA巡迴賽第1勝，讓我非常開心。雖然最近有點難熬，我在印地安泉首戰出局，這一勝真的對恢復信心很重要，很高興我通過考驗。」