台灣民意基金會26日公布最新政黨支持度民調，民進黨以27.1%居冠，其次則為台灣民眾黨17.6%、國民黨16.2%。台灣民眾黨支持度首度超越國民黨，躍居台灣第二大黨。對此，國民黨籍高雄市議會議長曾麗燕直言，她看到這份民調感到「很訝異」，籲黨主席朱立倫趕緊針對「失聯黨員」、「民生經濟議題」、「年輕人」、「兩岸關係」四大方向加強力道，否則國民黨會相當危險。

根據台灣民意基金會10月最新民調，民進黨以27.1%支持度居冠、台灣民眾黨17.6%、國民黨16.2%、時代力量4.8%、台灣基進4.3%、其他政黨合計2%，有26.6%民眾沒特定支持某一政黨，不知道或拒答者為1.4%。

曾麗燕26日接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨2016年失去政權後，2018年好不容易贏回15個縣市，2022年九合一大選在即，朱立倫要趕快布局、爭取民心。曾坦言，她看到民眾黨支持度超過國民黨「很訝異」，這也許代表國民黨監督的力量與表現仍無法讓民眾滿意；她認為民眾黨增加的民調中有藍有綠，其中包括對國民黨或民進黨不滿的聲音，故這個民調結果對國民黨是嚴正警惕。

曾麗燕指出，這次基進黨立委陳柏惟的「反對罷免」票數並不算差，這代表民進黨長期從教育、生活、社群媒體下手，將台灣年輕人形塑成對「反中」、「保台」等認知印象非常深刻，這個認知會讓台灣世代在兩岸關係上有著極端的對立。

對此，曾麗燕分析，民進黨是非常有心且有計畫性的在培養年輕人，民進黨也深受年輕人喜愛，反觀國民黨做了什麼？國民黨身為百年政黨有其包袱，如今只能強化論述及理念，以打動民眾並爭取失聯黨員回家。不僅如此，在兩岸論述上，國民黨也必須強化和平、互惠、平等、交流相關論述，以爭取恐流向民眾黨的支持者。