世界衛生組織（WHO）緊急委員會表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機離結束還有很長一段路，並呼籲研究新一代疫苗來長期控制疫情。

法新社報導，由19位成員組成的世衛緊急委員會每3個月召開一次會議，討論疫情和做出建議。

世衛今天發布聲明說，緊急委員會在22日召開4小時線上會議後認為，「COVID-19疫苗接種、治療的提升都使得疫情有所進展，但根據現況分析和預測模型，大流行距離結束還早得很」。

緊急委員會呼籲進一步研究可重複使用的口罩和呼吸器，以及有助於「長期控制疫情的新一代疫苗、診斷方法和治療」。

不過聲明也強調：「戴口罩、維持社交距離與手部衛生、改善室內通風，仍是減少新型冠狀病毒傳播的關鍵。」

緊急委員會表示，持續延燒的疫情使人道緊急情況、大規模遷徙等危機變得更加複雜，因此各國應修改其準備和因應計畫。

緊急委員會也針對非洲因應疫情所遭遇的各項挑戰提出關切，包括非州在疫苗取得管道、篩檢和治療，以及蒐集和分析數據以觀察疫情變化的能力。

根據法新社估計，非洲每100人當中僅14人接種疫苗。

但相較下，美國加拿大每百人的比例是128劑、歐洲113劑、拉丁美洲與加勒比海地區106劑、大洋洲103劑、亞洲102劑與中東78劑。

緊急委員會維持立場，認為「鑒於COVID-19疫苗全球取得管道有限與分配不均，國際旅行不應要求疫苗接種證明，也不應視其為唯一條件」。

相反的，各國應考慮「應用風險基礎的方法（risk-based approach），透過解除或修改防疫措施，像是篩檢與隔離並行或擇一，來促進國際旅行」。

緊急委員會同時呼籲各國，承認所有已獲得世衛緊急使用授權的疫苗。