日本一家新創企業昨天開賣可如同無人機般飛在空中的懸浮機車，每輛售價7770萬日圓（約新台幣1921.5萬餘元）。展示會上懸浮機車飛至空中約3公尺處移動，最高時速約100公里。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞、日本經濟新聞等媒體報導，新創企業A.L.I. Technologies於4年前著手開發空中懸浮機車，昨天展示的車輛全長約3.7公尺，重量約300公斤，利用6片平行的電動螺旋槳浮空。

展示會上由一名騎士示範操作，在引擎聲中飛至空中約2到3公尺處，以時速30公里示範在空中移動。

這輛懸浮機車售價7770萬日圓，最高時速可達約80到100公里，可連續使用最長40分鐘，預定明年春天交車。

不過受限於日本現行法規，懸浮機車還不能在公開道路上行駛，主要只能在私有地與娛樂設施中使用，因此限量販售200輛；目前與山梨縣簽約將進行實證實驗，測試能否在災害時用於救援等。