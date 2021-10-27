國產高端疫苗打氣低迷，指揮中心指揮官陳時中25日坦言，我國所採購的500萬劑高端確實很有可能打不完。對此，胸腔科醫師蘇一峰建議，既然高端太多打不完，不如開放當第三劑加強針，「身邊不少醫護人員想打」。

國產高端疫苗目前指揮中心已實際驗收223萬劑，扣掉已接種的136萬劑，還剩86萬劑，加上依據採購合約，高端今年底前必須交付500萬劑疫苗，也就是高端還剩363萬劑沒打，指揮中心表示，目前先觀望是否有其他國家可捐贈，但還要先看高端是否有拿到其他國家的EUA，外交部已啟動聯繫。

對於高端買太多打不完，蘇一峰昨天在臉書上建議，不如開放高端當第三劑加強針，提高疫苗保護力，讓民眾來選擇要不要打，就他所知，身邊不少醫護人員想打第三針加強針，而且高端是心目中的選項之一，與其把疫苗放到過期，不如拿來使用。

對此，網友紛紛留言：「期待!」、「+1」、「如果沒有足夠的mRNA疫苗，高端當然是第三劑加強針的選項之一！」、「AZ兩劑+高端，應該也符合國際標準的完整施打吧」、「贊成，航空組員也可以補強，我也要第三劑」、「+1，有跟醫生聊過滿多希望能混打的」。

國內目前有4種高端混打研究相繼啟動，包括台大醫院執行的「「莫德納+高端」，現已獲台大醫院人體試驗倫理委員會（IRB）同意，待指揮中心與莫德納原廠核可，上周開始收案，200個名額已滿，以及長庚醫院進行「AZ+高端」正在收案中，「莫德納+高端」、「BNT+高端」的混打試驗，正在向原廠申請授權中。