中央流行疫情指揮中心日前預告第13輪將開放AZ混打BNT，預計在11月上旬開放全年齡施打，但仍須以疫苗到貨時間為準。近期一項刊登於《自然》的法國研究發現，AZ混打BNT突破性感染比例比2劑都打BNT者更低，且對變異株具有更好的中和能力。另一項刊登於《刺胳針》的瑞典全民研究則發現，不論是AZ混打BNT或AZ混打，預防有症狀感染的效益都比2劑AZ高。

近期一項刊登於《自然》的法國研究發現，AZ混打BN突破性感染比例比2劑都打BNT者更低，且對變異株具有更好的中和能力。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

台大公衛學院教授陳秀熙今邀請台大醫院胃腸肝膽科主治醫師廖思涵分享國際間的混打研究。其中一項近期刊登於《自然》的研究以法國里昂醫院醫護人員為研究對象，其中有1萬69人完整接種BNT疫苗，而有2512人接種AZ與BNT的混打疫苗，並在3個時段測量血清抗體濃度，分別是接種第一劑前、第2劑前，以及第2劑4周後。

廖思涵表示，該研究結果顯示，混打組在第2劑接種滿14天後突破性感染的比例較低，相較於2劑BNT組低了47％。若進一步研究血清抗體，混打後的IgG抗體濃度上升至與BNT組相當，而針對不同變種病毒，混打組也顯現出更好的中和能力。若比較在輔助型T細胞CD4與毒殺型T細胞CD8的免疫反應，混打組也產生了較高濃度具殺病毒能力的干擾素。

一項刊登於《刺胳針》的瑞典全民研究則發現，不論是AZ混打BNT或AZ混打，預防有症狀感染的效益都比2劑AZ高。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

另一項近期刊登於《刺胳針》的瑞典研究，以當地全國民眾為對象，探討接種第2劑14天後，疫苗的有效性及住院、血栓等風險，其中2劑AZ組有43萬100人、AZ混打BNT組有9萬4569人、AZ混打莫德納組則有1萬6402人。

與未接種疫苗者相比，混打組對預防有症狀新冠肺炎的效益較高，其中AZ混打BNT為67％、AZ混打莫德納為79％，明顯高於2劑AZ的50％。在研究區間共有19人因新冠肺炎住院，其中16人來自未施打疫苗組，2人為2劑AZ組，1人為AZ混打BNT組，0人來自AZ混打莫德納組。在血栓風險部分，接種疫苗組在調整年齡之後，血栓風險並沒有明顯增加。