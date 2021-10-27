今年67歲的香港男星八兩金（八両金、葉競生）雖然沒有突出的臉蛋，但周星馳看中他的演技和外貌，演出電影《食神》果真走紅，一句台詞「吃了撒尿牛丸，每次都得一百分」留給觀眾深刻印象，後來因投資晉升富豪，卻被妻子賠光，還被誤報玩多人運動，害他當時被大陸官員「關切」。

八兩金以西瓜皮造型和搞笑風格在演藝圈闖出名聲，儘管大部份都不是演主角，但把綠葉功能發揮得相當好，得到許多劇組的邀約，帶來豐厚的收入，再加上1997年他聲稱靠炒股、炒樓大賺一筆，身家傳高達上億，名利雙收之下，八兩金迎娶圈外女友，生下寶貝兒子葉柏星。

八兩金在大陸東山再起，累積不少死忠粉絲。（圖／微博@八兩金）

好景不常，八兩金的太太傳沉迷炒股，遇到金融風暴損失慘重，把上億家產化為烏有，還拋下丈夫和兒子跑路，面對人生重大巨變，八兩金為了撫養兒子，沒有因此倒下，拚命地把錢賺回來，頂著「香港第一醜星」名號轉往大陸發展意外順遂，傳唱3首歌報酬7萬人民幣（約新台幣30萬），月收入十分可觀。2014年妻子忽然回來，八兩金放下過往嫌隙，一家終於團圓。

只不過人紅是非多，八兩金2012年受訪自爆和3名女子同居，年紀最小的才17歲，有時候大家會一起睡覺，房間內還有3台攝影機錄下畫面，笑說「這就叫做情趣，拍片沒事兒的時候可以看，好過癮。」報導出刊後，引起軒然大波，甚至驚動到大陸行政高層，主動致電詢問，造成公司營收受創，八兩金氣得痛斥遭該報導抹黑，強調3個女子是員工非女友，害她們哭著離職，3台攝影機也只是監視家中物品、員工提存貨物情況和觀察小兒子，絕對不是拍情色片。