前總統馬英九三中案今日獲判無罪，民進黨立委黃世杰今日受訪表示，此案否要再上訴，應是由檢察體系自行依照事證判斷。而其內容涉及馬英九與國民黨間有無背信問題，與公領域無太大關係，自己不便做太多評論。時力立委陳椒華說，無罪判決令人遺憾，呼籲檢察官提上訴。

本身是2001年律師高考第一名，且也是立院本會期司法委員會召委的黃世杰指出，三中案其實是國民黨內部的家務事，內容涉及到馬英九擔任黨主席時是否有賤賣國民黨產，這在法律上是牽涉到《背信罪》的問題，與公領域無太大關係。但台灣司法對於相關法條確實有討論空間。

黃世杰說，司法系統對於犯罪偵查會依法辦理，是否上訴應由檢察體系判斷，台灣既已司法獨立，那在政治上，對於司法判決結果就是尊重。至於此黨產有無涉及侵占國有財產，這不是本次判決的內容，也還待促轉會及黨產會釐清。

陳椒華表示，三中案歷經12年偵辦，直到2018年才起訴馬英九，今天判決無罪，實在令人遺憾。馬英九所主導的「假脫產、真貪汙」交易案，將本是民脂民膏的錢，先被國民黨巧取豪奪，再五鬼搬運給與國民黨勾結的舞弊的權貴奸商，損害台灣人利益。

陳椒華說，雖然還沒看到判決書，無法得知判決無罪理由，但還是要呼籲檢察官堅實證據提起上訴，也請法院勿枉勿縱。