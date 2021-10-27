吳汶芳前往新竹探訪玻璃職人，了解手作小沙漏的製作過程。（聲勢文創娛樂提供)

吳汶芳收到職人送上外型為整串葡萄的葡萄酒杯。（聲勢文創娛樂提供)

吳汶芳為新專輯《生存法則》舉辦線上募資活動，公開了許多符合環保理念的周邊商品，包含使用明星二手衣重製的CD套、寶特瓶環保紗製成的漁夫帽、襯衫、逃生包等。她親力親為挑選募資品品項、材質、製作方法，她也在最近曝光包含KID、大霈、鼓鼓等明星捐贈二手衣的過程影像，沒有想到的是她竟然是以IG私訊的方式，將自己的理念訊息給這些藝人，取得同意之後再親自開車一一面交，如此的用心也感動許多粉絲，募資上線3天即達到50萬元，令吳汶芳非常振奮。

為了催生募資第二階段目標「心靈綠洲快閃店」，吳汶芳前往新竹探訪玻璃職人，了解募資品中「手作小沙漏」的製作過程！玻璃職人國中畢業就當學徒，但在產業外移後，平日打零工維生，假日才接單為客人量身手工製作玻璃製品，和《生存法則》專輯中「求生的不易與韌性」相呼應，也與首次獨立發行唱片努力求生的吳汶芳心境相同，而職人也特別送上外型為整串葡萄的葡萄酒杯給吳汶芳，並跟吳汶芳說「你的沙漏我努力幫你做，讓你去發光發熱！」讓吳汶芳差點忍不住落淚。

「心靈綠洲快閃店」將使用因疫情而無法生存下來的店家作為場地，吳汶芳也將不定期到場進行快閃活動，詳細資訊可上吳汶芳臉書等官方社群查詢。