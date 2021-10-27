根據內政部最新戶籍統計，到今年9月底，台北市家戶數不增反減，減少3673戶，為1991年有統計以來首度衰退，其餘五都持續增加；對此，台北市議員游淑慧指出，台北物價高漲，加上捷運路網的延伸，是讓很多人下決心移動的關鍵因素。北市民政局觀察，從2014年開始，「共同生活戶」有逐年減少的現象，也是造成家戶衰退的原因。

內政部統計，六都長年戶籍數量呈現增加趨勢，家戶數增加最多的是桃園市、其次則是持續吸納北市人口的新北市，而北市今年則是首度呈現衰退；游淑慧分析，2014年就推測，很多軍公教退休人士，會把大安區老房子出售，遷移到新興三重重劃區買大房退休和子女同住。

游淑慧說，2014年時，移入最多的區域是三重，當時三重的新房一坪約30萬，而大安區的老房一坪要60至70萬，許多人考量到可以舊房換新房、一坪換兩坪，加上三重、蘆洲捷運通車，讓移動變得方便，造成人口外移。

游淑慧補充，過去台北市的社會福利制度是全國最好，但五都升格後，也提升優化的福利，民眾就不會因為社會福利選擇台北，近年像是台北市重陽禮金的取消，居住優勢逐漸減少，也是造成外移的主因。

民政局人口政策科長吳重信表示，民政局發現，從2014年「共同生活戶」有逐年減少的現象，而單獨生活互有逐年成長，每年約有2％的成長率，目前為39萬6000多戶。

吳重信說，近年家庭型態改變，共同生活戶逐漸減少，年輕人出社會後，會選擇交通便利，房價低的成本考量，可能就會離開台北市，加上近幾年軌道線逐漸成熟，都是可能的因素，但從電信足跡統計，台北市白天的活動人口有350萬人，現有人口為254萬人，顯示北市仍是經濟發展中心，許多人仍在北市工作。

吳重信表示，台北市也因應未來超高齡化的社會，會著重老人日照和托育，日前台北市長柯文哲才拍板將托育人員薪水調薪，讓在台北上班的民眾可以得到好的待遇。