日本捐贈的第6批30萬劑AZ疫苗27日上午運抵台灣，日本航空公司的機師在要進入停機坪時，也親切地向拍攝媒體揮手致意。（陳麒全攝）

日本捐贈的第6批30萬劑AZ疫苗27日上午運抵台灣，30萬劑疫苗分裝在1大2小的冷鏈溫控櫃。（陳麒全攝）

日本捐贈的第6批30萬劑AZ疫苗27日上午運抵台灣，30萬劑疫苗分裝在1大2小的冷鏈溫控櫃。（陳麒全攝）

日本捐贈的第6批30萬劑AZ疫苗27日上午運抵台灣，30萬劑疫苗分裝在1大2小的冷鏈溫控櫃。（陳麒全攝）

日本捐贈的第6批30萬劑AZ疫苗27日上午運抵台灣，30萬劑疫苗分裝在1大2小的冷鏈溫控櫃。（陳麒全攝）

日本捐贈的第6批30萬劑AZ疫苗27日上午運抵台灣，30萬劑疫苗分裝在1大2小的冷鏈溫控櫃。（陳麒全攝）

日本捐贈的第6批30萬劑AZ疫苗27日上午運抵台灣，30萬劑疫苗分裝在1大2小的冷鏈溫控櫃。（陳麒全攝）

日本捐贈的第6批30萬劑AZ疫苗27日上午運抵台灣，30萬劑疫苗分裝在1大2小的冷鏈溫控櫃。（陳麒全攝）

日本捐贈的第6批30萬劑AZ疫苗27日上午運抵台灣，30萬劑疫苗分裝在1大2小的冷鏈溫控櫃。（陳麒全攝）

日本捐贈的第6批30萬劑AZ疫苗27日上午運抵台灣，30萬劑疫苗分裝在1大2小的冷鏈溫控櫃。（陳麒全攝）

日本捐贈的第6批30萬劑AZ疫苗27日上午運抵台灣，30萬劑疫苗分裝在1大2小的冷鏈溫控櫃。（陳麒全攝）

日本捐贈的第6批30萬劑AZ疫苗27日上午運抵台灣，30萬劑疫苗分裝在1大2小的冷鏈溫控櫃。（陳麒全攝）

日航地勤人員上前確認冷鏈溫控櫃溫度保持在運送的正常值後，才由拖車送往倉儲中心。（陳麒全攝）

日航地勤人員上前確認冷鏈溫控櫃溫度保持在運送的正常值後，才由拖車送往倉儲中心。（陳麒全攝）

圖為冷鏈溫控櫃上的溫度顯示控制面板。（陳麒全攝）

日本捐贈的第6批30萬劑AZ疫苗27日上午運抵台灣，日本航空公司的機師在要進入停機坪時，也親切地向拍攝媒體揮手致意，疫苗冷鏈溫控櫃在消毒卸貨後，由海關完成機邊通關作業，直接運送到指定冷儲物流中心存放。

日本外務大臣茂木敏充26日在記者會中宣布，追加提供台灣30萬劑的AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，馬上在27日上午9時49分由日航JL-6729班機運抵桃園國際機場，班機落地後滑行停靠於D5機坪，正副機長看到媒體在停機坪等候拍攝，還特別親切地與現場人員揮手致意。班機在停妥後，由地勤人員進入貨艙消毒，並再關閉艙門靜置10分鐘。隨後再將放置於前、後貨艙的1大2小冷鏈溫控櫃卸下，由海關關員上前核對貨號，完成機邊通關作業，日航地勤人員也上前確認冷鏈溫控櫃溫度保持在運送的正常值後，才由拖車送往倉儲中心。

日本先後已經提供台灣5批AZ疫苗，若再加上這次第6批的30萬劑，日本政府提供台灣的疫AZ苗數量已超過420萬劑。