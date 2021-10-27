澎湖一名70歲老翁疑似因接種Covid-19疫苗出現全身性膿皰脫皮就醫，三總澎湖分院緊急治療用藥，患者已於一周後狀況改善恢復健康出院。

澎湖縣衛生局指出，該名患者在合格醫療機構完成一劑Covid-19疫苗注射後，翌日全身出現紅疹，5日後全身紅疹處出現膿皰與發燒至38.3度，第8日皮膚大面積脫落倦怠而入院就醫，初步診斷為急性廣泛性發疹性膿皰症，無法排除史蒂芬強森症-鬆懈性表皮溶解症。

患者緊急就醫，經醫師診斷及用藥，一周後恢復健康，三總澎湖分院收治此個案，立即啟動通報衛生福利部疾病管制署(CDC)，並提供病患申請疫苗接種受害救濟管道，維護病患自身權益。

衛生局表示，疫苗接種後28天內若出現嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等；請立即就醫並向醫師詳細說明疫苗接種史。

衛生局強調，凡是政府提供公費疫苗或其他非公費，但經衛生福利部食品管理署核准上市的疫苗，都在受害救濟保障範圍內，我國設有預防接種受害救濟制度，當您知道「疫苗接種後有疑似不良反應」兩年內或受害情事發生5年內均可洽接種地所屬地方衛生局提出申請。