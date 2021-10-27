限量2000組「柿柿如意-吉利市禮盒」上架電視購物銷售，專案優惠價799元，物超所值。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市農業局長蔡精強（右二）與購物專家斯容現切、試吃推廣「柿柿如意-吉利市禮盒」。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

2021台中購物節自雙十國慶起跑以來，活動熱度持續升溫。台中市政府農業局長蔡精強特別北上東森購物台，化身農產行銷達人，與購物專家組成黃金陣容，向全國觀眾力推限量2000組的「柿柿如意-吉利市禮盒」，透過台中購物節的高人氣，帶動農產品銷售。

台中甜柿主要產於東勢、和平及新社，種植面積3413公頃，年產量2萬7836公噸。直播節目中，蔡精強與購物專家斯容現切、試吃推廣「柿柿如意-吉利市禮盒」，東勢區農會總幹事田士欣喊出專案優惠價799元，大讚物超所值。

蔡精強推薦，「柿柿如意-吉利市禮盒」精選產於海拔1600至1800公尺梨山地區環山部落的甜柿，該區域因高山環繞，氣溫低且早晚溫差大，所栽種的甜柿口感清脆、香氣濃郁，耐儲存且肉質細緻、甜度高，平均甜度可達13度。

蔡精強表示，甜柿營養價值豐富，果實中富含胡蘿蔔素、維生素C、醣類、蛋白質、膳食纖維及鈣、鐵、碘、鉀等礦物質。「柿柿如意-吉利市禮盒」採用8A等級甜柿，顏色澄紅，碩大飽滿，每顆重約280至320公克，結合創新禮盒包裝設計，自用實惠，送禮大方。