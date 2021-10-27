在雲林縣經營砂石行的陳姓女子，與在雲林縣警察局任職的警察丈夫，5年內欠下3900萬元稅金、罰鍰，被列為「禁奢令」欠稅大戶，雖法務部行政執行署嘉義分署多次執行處分，陳女只償還15萬2450元，近期因被查到有隱匿財產嫌疑，昨被行政執行官向嘉義地方法院聲請管收獲准，目前陳女已被管收在嘉義縣鹿草看守所附設管收所內。
嘉義分署表示，59歲陳女和李姓警察丈夫2001年3月間，在雲林地區從事砂石買賣業務，其後由陳女成立獨資的砂石行，夫妻二人為逃漏營業稅而開立不實發票給往來公司，經財政部中區國稅局北港稽徵所查獲核課稅捐及罰鍰，自2001至2006年共欠下3900萬元，但至今砂石行已停業，陳女仍欠稅3928萬275元。
嘉義分署指出，陳女和丈夫移送分署執行時，被聲請人除薪資所得外，無任何財產、所得資料，但事後查出，陳女和警察丈夫為了砂石買賣，曾在多家金融機構開立多個帳戶，且帳戶均曾有多筆大額款項流出，包括以砂石行名義開的帳戶，2005年曾在提領408萬餘元，陳女本人台灣中小企銀帳戶2004至今2014年間，提領金額更高達2億126萬餘元，另有5個帳戶從2004年至2021年間，合計提領金額也有5900多萬元。
不過陳女和丈夫對帳戶提領金錢去向及砂石行獲利情形，都說是調錢及借給他人票據使用，互推欠稅責任，被執行官認為是避重就輕，經鍥而不捨蒐集證據，執行官認為陳女和丈夫明明賺得巨額利潤，卻逃漏稅還隱匿名下財產，且多年來不斷傳喚陳女及其配偶，對方仍拒不繳納欠稅，才會祭出管收手段。
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