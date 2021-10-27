IC載板暨印刷電路板大廠欣興(3037)2021年第三季財報表現遠優於市場預期，三家外資出具最新報告盛讚，並看好產業上升周期趨勢將帶動毛利率及獲利維持成長趨勢，維持「買進」及「加碼」評等不變，目標價區間則自180～230元調升至207～260元。

美系外資認為，受惠ABF載板獲利穩健增加，欣興第三季財報優於市場預期。雖因非載板需求步入淡季，第四季營收估將小幅季減，但受惠高階PC及伺服器貢獻持續增加，ABF載板平均售價（ASP）持續上漲將使毛利率持續提升。

美系外資並看好4大因素將使欣興明年上半年淡季營運維持強勁，包括伺服器需求仍健康、重返辦公室趨勢可能使商用PC需求優於預期，ABF載板含量持續升級趨勢，蘋果新專案平均售價（ASP）較高，以及桃園ABF載板產能估年增逾10％。

整體而言，由於載板產業前景良好，美系外資預期欣興毛利率及營益率未來2年將持續提升，轉化為可觀的獲利成長，將2021～2023年獲利預期分別11％、4％、5％，每股盈餘年複合成長率（CAGR）估達約45％，維持「買進」評等、目標價自230元調升至260元。

另一家美系外資亦預期欣興第四季營運將維持強勁，營收雖略降至約279億元，但毛利率在有利的售價及產品組合帶動下將續揚，ABF載板貢獻維持45％高檔。由於營收規模略減、獎勵及研發費用較高，營益率估略為下滑，每股盈餘估約2.2元。

展望明年，美系外資預期受惠國際客戶新產品、更好的售價及產能擴增約20％帶動，將使欣興獲利續揚。目前本益比與同業景碩、南電相比明顯偏低，預期市場將出現獲利預期及目標價調升潮，推動股價上漲，維持「加碼」評等、目標價自190元調升至240元。

日系外資認為，欣興第三季強勁的毛利率提升使獲利優於預期，顯示ABF載板的結構性供給短缺。公司致力降低季節性波動、聚焦提升獲利能力效益將在第四季持續顯現，預期受惠高階手機及筆電需求，HDI將持續強勁，PCB則受車用晶片短缺影響而轉弱。

展望後市，日系外資認為楊梅新廠、蘋果自製CPU及英特爾新平台，將持續推動欣興獲利持續成長，市場過度憂慮中國大陸限電造成影響。為反映載板獲利能力，將欣興2021～2023年獲利分別調升47％、16％、15％，維持「買進」評等、目標價自180元調升至207元。