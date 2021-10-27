面板報價10月持續擴大，中小尺寸電視面板跌勢更是驚人，也讓面板景氣進入修正循環。不過，法人認為，第4季通常面板廠進行歲休，加上價格崩跌超預期，醞釀進行減產，另外，韓廠提早關閉LCD廠，這些動作將有助於電視報價在2022年第1季落底。

友達(2409)先前法說會指出，由於客戶提早拉貨，使得面板淡季提前到來，而全球電視需求持續調整下，8月開始面板報價反轉，9月起跌幅加速擴大，50吋以下中小尺寸電視面板第3季報價季減16-19％，大尺寸電視面板季減4～10％，顯示器報價季增4～10％、筆電面板報價季增2～13％。

電視面板報價再度大跳水，且跌幅高於預期，導致10月報價創史上單月最大，50吋以下電視面板報價加速落底貼近現金成本，9～10月合計跌幅50吋以下電視面板達40～50％、50吋以上電視面板跌幅也有30～40％。

IT面板需求仍持續穩健，主要工作恢復正常，企業需求帶動商用筆電的成長，預期第4季IT面板僅小幅下挫，預期報價季減5％以內。

由於報價還在下跌階段，法人對於友達、群創(3481)維持持有看法，而雖然利空罩頂，但友達股價反倒在9月率先進行打底，本周呈現上揚走勢，今天友達、群創亦有上漲2％及1％的表現，似乎逐漸擺脫利空干擾。