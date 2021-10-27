活動上午9點開始不到中午就破百袋，北斗分局副分局長陳桂彬說，熱血不僅能保衛家園，更能拯救生命，也祈盼全體民眾能發揮愛心，一同捐出熱血。（北斗分局提供／吳建輝彰化傳真）

北斗分局五組組長劉晃聞也捐出熱血。（北斗分局提供／吳建輝彰化傳真）

陳桂彬表示，相當感謝警察志工隊，他們以「義務、奉獻」為宗旨，平常協助警察維護地方治安，預防犯罪發生，參與社區服務，不求回報發自內心的服務與奉獻。（北斗分局提供／吳建輝彰化傳真）

今年受到新冠肺炎影響，導致民眾捐血意願降低， 27日彰化縣北斗警察志工中隊以及慈化慈善會等團體，在北斗分局前舉辦捐血活動，在副分局長陳桂彬等人的號召下，吸引不少民眾挽起袖子捐出熱血，活動上午9點開始不到中午就破百袋，陳桂彬說，熱血不僅能保衛家園，更能拯救生命，也祈盼全體民眾能發揮愛心，一同捐出熱血。

天氣逐漸轉涼，時令也即將進入「霜降」的節氣，即將進入冬天也會影響民眾捐血意願，加上依捐血規定感冒或正在服藥者都不可捐血，北斗警察志工隊趕在之前舉辦捐血活動，一早北斗分局也有不少波麗士大人，捲起袖子捐出熱血，而民眾也受感動，紛紛加入捐血行列。

北斗志工中隊長黃旗旺表示，感謝所有慈善團體的協助，一起提供物資來舉辦捐血活動，像是衛生紙、購物袋、米、沐浴乳等，還有腳踏車、電扇可以提供抽獎，也謝謝分局所有警察同仁，以及到現場捐出熱血的民眾，讓愛心延續，熱血永恆不滅。

陳桂彬表示，警察志工隊是以「義務、奉獻」為宗旨，平常協助警察維護地方治安，預防犯罪發生，參與社區服務，不求回報發自內心的服務與奉獻，正所謂捐血一袋救人一命，在這疫情趨緩之際，也鼓勵更多有愛心、有熱血的民眾，能夠一起挽起袖子捐出熱血，為社會增添溫暖。