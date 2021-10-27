新冠肺炎疫情趨緩，但弱勢資收個體戶的收入，短期內恐將不易恢復。台南市政府27日宣布，從11月1日至12月5日止，每月將加碼1000元給參與環保局資收關懷計畫的個體戶，亦即每人每月回收物兑換補助最高可達6000元。

環保局表示，穿梭大街小巷從事資源回收的人，經濟弱勢占比不少。市府配合環保署關懷弱勢政策，從2019年推出資源回收關懷計畫，個體戶撿拾到的資源回收物，只要送到環保局各區隊，都可以獲得優於市價的價金，每月最高兑換補助金額為5000元，累計至今已有701人次參與。

不過，防疫期間因為各種不可抗力的因素，讓經濟弱勢的民眾，易因整體經濟變化，對生活造成不利的影響，為加強關懷此一族群，市府決定加碼1000元補助資收物兌換金額；其中，11月加碼補助1000元，12月5日之前兌換同樣也加碼補助1000元。

環保局長謝世傑認為，加碼補助1000元對弱勢家庭來說，多少可以減輕生活一點負擔；另外，環保局也對資收個體戶提供到府清運服務，除現場依重（數）量計價，更透過清運人員與個體戶的互動，進行資收物分類再教育及關心生活近況。