熱播中的話題影集《2049》當中一首為戲貼身創作曲〈It’s Time〉，出自於22歲noovy樂團主唱Shawn尚融，製作方當初因被DEMO中純淨嗓音感動，改變原來是女生演唱的設定，親邀Shawn尚融為戲獻聲，讓原本只是參與幕後創作的他，意外進一步SOLO出道。

「Shawn尚融」15歲組成noovy樂團，在台日發展經驗中累積出厚實的演出實力，近年更是醉心投入於創作、編曲及製作中，也受到唱片公司製作總監JerryC照顧，有更多為藝人及戲劇寫作的機會，養出堅強創作實力；去年創作曲〈好了啦〉被女神Vivian徐若瑄一聽相中，進而有緣一起合唱，兩人因而成為一起玩音樂的朋友，Vivian十分欣賞他的音樂才華，也常鼓勵他寫更多的歌，作品被更多人喜歡讓Shawn尚融創作動力大爆發。

〈It’s Time〉是Shawn尚融和製作人JerryC的共同創作，在看完片花和聽完劇情介紹，明確方向後，共花了兩週的時間，就完成第一版的DEMO，JerryC聽完只小調了副歌，即完成了目前上架的版本，兩人在錄音室巧遇同門藝人Ariel蔡佩軒，也讓Ariel蔡佩軒搶先聽了這首歌且大讚很好聽，Shawn尚融事後開心地說：「被才女認可，有暗自竊喜了一下！」