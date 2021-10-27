擁有35E傲人上圍的香港女星白雲被封為E級波神，擁有魔鬼身材和天使臉蛋的她過去多次發文強調以性感特質為榮，並呼籲：「性感不是下賤」。近日她在IG突然認輸，常驕傲秀出超「兇」雙峰的她這回遇上保齡球也不得不認輸，還打趣誇：「好大個波」。

白雲過去演出過電視劇《不懂撒嬌的女人》，今年8月她為新作品出席開鏡拜神儀式，身穿白色低胸套裝的她大方露出事業線，更坦言近年因疫情影響工作變少，收入至少少了6位數港幣，她為此考慮轉行，本來想考自由潛水教練執照，但香港水質不好，對她來說變更困難，才決定改考美人魚潛水教練執照，希望未來4到6個月後心願可以達成。

白雲曬出和保齡球合影。（圖／翻攝自snowybai IG）

性感形象鮮明的白雲過去常秀出美艷火辣照片，不吝分享雄偉上圍，最近她竟自曝「輸給敵手」，但對方不是人類，而是保齡球，她曬出自己胸前貼著保齡球的照片，寫下：「好大個波，非常不甘心！穩贏的狀況下輸了2分，直到看到美食前都不開心」，最後直言是「摩羯的勝負欲」，有網友看到這震撼照片問：「好像很輕的樣子喔，10磅球？」釣出白雲親回：「6磅」。

看似相當大膽的白雲其實過去也有遇到色狼的不舒服經驗，2019年她自曝在路上遇到狼爪，有名經過她的男子突然伸手抓住她手臂，試圖想靠近她，之後立即跑走，白雲氣不過追上，發現對方再次犯案便拍照存證，最後跟另一名受害女子一起報警，強調自己「不想再啞忍」。