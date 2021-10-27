越南籍梅姓男子去年到中市同鄉女友租住處，竟撞見女友與洪姓男子正在親熱，事後，他又在女友手機發現洪與女友私密裸照，他涉嫌取得裸照傳給洪男恐嚇60萬元，經洪男報案，警方埋伏當場逮捕送辦。梅男否認犯行，辯稱因女友懷孕要洪幫買奶粉及補品，檢方不採信，依恐嚇取財罪將他起訴。

31歲梅男在去年7月28日上午9時到女友汝氏位於中市太平區的租住處時，竟撞見女友與洪男正打得火熱，他已怒火中燒，沒想到，他同年8月11日下午5時許拿到女友手機，打開一看竟發現女友與洪男的自拍私密照，他擅自翻拍，先將洪男裸照寄給洪男，涉嫌要求交付60萬元。

隨後，梅男多次以簡訊傳送「我不會再讓你安心」、「我要你為所做的事情付出代價」、「我會打印您的圖片，圖片會出現在臉書等網站」；洪男回覆：「我正嘗試獲取，但無法快速獲取」、「60萬元不是6萬元」。梅男則陸續回應，「今天我需要它」、「我不想再等了」。

洪向友人借錢，堅持交付60萬元，經家屬先周轉60萬元後、友人勸說下，洪男報警處理。雙方約定在同年12月6日晚間在太平區1家超商前見面交錢，埋伏警方當場逮捕梅男、查扣手機。

洪男指控，遭梅男以裸照恐嚇，但梅男僅坦承翻拍女友手機內照片，並將洪男的裸照寄給洪男，但否認恐嚇，辯稱要洪男交付60萬元，因為女友懷孕需要孕婦奶粉及營養補品，他要洪男幫他女友買奶粉，且不要找女友麻煩。

汝氏則作證指出，她不知道梅男如何取得洪男裸照，也沒拿給她看過，更不知涉恐嚇取財等事。