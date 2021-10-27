PANTONE 大地色5摩卡。（一心一罩提供）

口罩已然成為外出時尚的一部分，與時裝和配件相輔相成，加倍展現獨一無二的自我風格。

越來越多醫療口罩品牌推出聯名款及各式花樣，來自BEVY C.敏弱肌專用品牌結合國際醫療大廠YTG易廷所共同創立的「一心一罩婦幼醫療領導品牌」，堪稱口罩界的潮流精品，本次推出兩系列超美款式公視強檔劇《茶金》聯名款，以及Pantone大地色系，前者以典雅設計展現復古新意的風華，後者則是療癒百搭。

一心一罩推出歷史劇《茶金》聯名款，五款花色「年華」、「命運」、「突破」、「淬鍊」、「交織」，復古花樣結合現代美感，從青春洋溢的嫩葉綠，到低調卻氣場十足的沉穩深色，彷彿跟著時序見證歷史繁華、大家族興衰，一窺50年代茶金輝煌與女主角張薏心的成長。

除了聯名款，「一心一罩」推出另一新款大地色系列，極具質感超生火！大地色在時尚界多年立於不敗地位，至今不退流行，從Pantone公布2022年春夏紐約時裝周流行色彩中的可口摩卡（Coca Mocha），以及春夏倫敦時裝周中的咖啡褐（Coffee Quartz）、鷹嘴豆泥灰（Humus）、蘇丹褐（Sudan Brown）等可見一斑。「一心一罩」大地色系列不僅有2022年Pantone代表色彩的摩卡色，還有溫柔甜美的奶茶色、暖心可口的可可色、還有時髦泥灰色，皆極襯膚色，白皙皮膚和健康膚色都能駕馭出不同感覺。