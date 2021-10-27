軍事新聞網站「國防新聞」27日引述雷神科技執行長的說法，指稱由於發動機無法適用在F-35B等版本，導致美國空軍得承擔所有研發成本，而這恐讓美空軍無法為F-35A負擔最新且最先進的發動機。

惠特尼飛機發動機公司（Pratt and Whitney）與奇異航空(General Electric Aviation)，於2016年拿下美國空軍10億美元的合約，以「自適應發動機過渡計畫」為F-35A研發新型發動機。該發動機透過「三氣流推進」(Three-stream engine)，為戰機帶來更好的燃油效率與推力。

然而，雷神公司執行長海斯（Greg Hayes）26日上午在與專家的電話會議上卻爆料，對美空軍來說，籌措新型自適應發動機的預算將是「艱困的一戰」。

他解釋，由於自適應發動機無法使用於F-35B之上，或是陸戰隊的垂直起降版，也無法適用在海軍艦載F-35C，這意味著所有研發成本須由空軍獨力承擔，讓美空軍恐陷入「買不起」的尷尬局面。

不過，奇異在網頁上卻表示，雖然發動機仍在測試中，卻可安裝於F-35A與F-35C兩種型號，與海斯提到的只能用在F-35A不同。

此外，美國空軍也考慮保留並升級F-35的F135發動機，而非安裝新型發動機。該發動機由惠特尼所研發。

海斯也披露，雷神已和F-35聯合計畫辦公室討論升級現有發動機的方案，以提供擁有更好冷卻與推力能力，卻比採用全新發動機更便宜的選項，這將成為第四次升級的一大重點。

他表示，惠特尼已在2020年夏天對自適應發動機進行地面驗證，預計2022年初進行飛行驗證。F-35可能在2027或2028年進行發動機更換，但坦言這個時間點「有點拼」。