高雄年約40歲的黃姓男子26日晚間6時許步行進入苓雅區廣州二街的某銀樓飾品店，黃男佯裝要購買金飾給小孩，卻在店家將2條黃金項鍊交給黃男觀看、試戴時，突然偷走項鍊衝出店門拔腿狂奔，幸虧一名趙姓騎士見義勇為尾隨其後，在警方到場支援時，合力在3分鐘內於銀樓外200公尺處的巷弄中將黃男逮捕歸案。

高市警苓雅分局民權路派出所於26日晚間6時30分接獲報案，稱廣州二街某銀樓疑似遭到搶劫，警方趕赴現場時，發現趙男也在協力追捕，案發不到3分鐘，警民隨即合力於銀樓200公尺外的巷弄中將黃男制伏，並起獲總價值約16萬元的2條黃金項鍊。

高雄年約40歲的黃姓男子26日晚間進入苓雅區廣州二街的某銀樓飾品店，突然偷走項鍊衝出店門拔腿狂奔，警方在3分鐘內於銀樓外200公尺處的巷弄中將黃男逮捕歸案。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

根據警方調查，黃男步行進入銀樓後，佯裝要購買金飾給小孩，並要求店家拿取櫥窗內的黃金項鍊供他查看，沒想到，黃男拿到黃金項鍊後，隨即走出店外開始拔腿狂奔，店員見狀立刻報警尋求協助，並衝出門口高喊「有人搶劫！」。

騎車行經銀樓附近的趙男聽見有人大喊搶劫，隨即迴轉跟上逃逸中的黃男，而線上攔截圍捕警力也火速趕抵現場，警民合作兵分二路至巷口處成功攔阻黃男，並將其壓制逮捕，黃男頻頻向警方表示，因自己積欠債務，走頭無路之下，才會出此下策，但警方全案仍依搶奪罪嫌將黃男移送高雄地檢署偵辦。