科技日新月異，政府與民眾溝通形式、途徑也快速轉變，新北市新聞局肩負著市政宣傳、政策宣導的責任，藉由影音強項，將資訊轉換成平易近人的語言，以及社群互動，達到政策溝通的目的。新聞局長張愛晶表示，除與市民溝通，推動國際化也是要持續精進的重點目標，各項活動、計畫，結合線上、線下，將新北市推向世界舞台，邁向下一個十年，甚至百年。

張愛晶指出，我的新北市臉書粉絲數已居六都官方社群之冠，突破95萬、即將邁向百萬大關，肩負著市政宣傳、政策宣導，甚至是協助振興經濟等責任。此外，市府也藉由Youtube影音平台、Twitter，與國際接軌，延續並創新，將新北城市映像推向國際。

其中新北紀錄片是推動國際化的重點項目，新聞局持續大力扶助紀錄片到波士頓台灣影展、法國坎城市場展、威尼斯市場展等國際各大影展中參展，爭取國際大獎的肯定，另外，也透過線上播映管道持續擴大觀影人數，目前已與多家知名OTT合作，後續持續開拓更多元管道，讓優選作品在世界更多角落發光發亮。

建構影視重鎮重心，新北協拍中心十年來協助超過5000部影視作品，包括近期很知名的電視劇「斯卡羅」、「火神的眼淚」等，都在新北取景，未來協拍中心不再只是協助場景租借，也逐步建立線上場景資料庫，提供世界各地劇組，透過精細分類、關鍵字搜尋，不必費時場勘，就能身歷其境了解場景現況，提高新北市場景出現在國際電影的頻率。