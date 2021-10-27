南亞科(2408)預期，DRAM市場短期供需不平衡，第4季將步入修正期，但近期股價持續上揚，外資已連續三個交易日共買超9842張，推升本周股價一路向上，盤中股價漲2.2元至65.9元。

旺宏(2337)昨日公布第3季亮麗的財報以及第四季展望仍樂觀，今早股價則是呈現開低震盪之格局，上檔受制季線反壓。外資昨日買超旺宏6331張。

目前記憶體製程廠僅華邦電(2344)尚未公布財報，預料第3季獲利也將交出佳績。外資周二賣超華邦5997張。

DRAM市況本季由高峰向下，受到傳統旺季已過，且缺料的衝擊等影響，DRAM產業本季進行修正，不過，隨著Windows 11推出後近期個人電腦市場需求出現回溫，在後疫情時代，商用筆電採購量能可望逐步回升帶動，有機會讓明年首季產業逐步回穩，價格止跌。

另外，美國記憶體大廠美光(Micron)股價也穩定上揚，穩住南亞科的短多步調。

南亞科預期，DRAM市場短期供需不平衡，第4季將步入修正期，不過因供應商庫存量都很低，且市場有不錯需求，第4季應不會大幅度修正，將落至介於第2季至第3季之間的水準。

華邦電則在利基型記憶體及編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市況依然熱絡下，法人估第4季業績可望續揚，續創歷史新高紀錄。

旺宏第3季毛利率上升至逾4成，本業獲利續增，加上業外處分六吋廠挹注約25億元，營運交出好成績，單季淨利54.3億元，季增182%且年增236%，單季每股淨利達2.94元。

記憶體廠旺宏產能持續滿載，第4季營收預估與第3季高點大致持平，公司看毛利率逐季成長的預估不變，整體第4季營收與第三季相近，獲利能力不錯。董事長吳敏求並透露公司是特斯拉NOR Flash的主要供應鏈，目前看NOR Flash明年仍是缺貨的狀態。