美國食藥管理局（FDA）專家小組周二以17票贊成、1票棄權的壓倒性多數，表決通過向該主管機關建議授權輝瑞/BioNTech新冠疫苗用於5至11歲兒童，並表示為該年齡層接種新冠疫苗利大於弊。

美國符合接種資格的5到11歲兒童約2800萬人。如果FDA批准該年齡層接種輝瑞疫苖，隨後美國疾病管制和預防中心（CDC）專家小組將在下周召開會議，就是否建議接種進行表決，並由CDC主任作出最終決定。若進展順利，美國最快下周就能開始為5至11歲兒童接種疫苖。

雖然與成人相比，兒童染疫重病或死亡的情況相對較罕見，但高傳染力的Delta新冠變種病毒已導致未接種疫苗的兒童感染率攀升，部分兒童甚至出現併發症。根據美國兒科學會的數據，美國已有500多名兒童死於新冠肺炎。

目前只有中國、古巴和阿拉伯聯合大公國等少數國家批准為該年齡層或更年幼的兒童接種新冠疫苗。

美國目前僅57%人口完整接種新冠疫苗，遠遠落後英國和法國等其他國家。儘管獲得政府背書，但接種新冠疫苖的年幼兒童占比仍可能衝不高。數據顯示，自今年5月獲准後，美國12至15歲青少年的疫苗接種率也約只有47%，落後其他年齡層。

輝瑞/BioNTech申請為5到11歲兒童接種的疫苖劑量為10微克，較12歲以上青少年的接種劑量（30微克）減少。根據兩家公司此前發布的臨床試驗報告，其新冠疫苗對5至11歲兒童有效性達90.7%。

此外，輝瑞此前曾表示，對更年幼的2到4歲兒童接種新冠疫苖的臨床試驗數據，可望在今年底出爐。