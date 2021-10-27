《興櫃股》綠界科技申請上櫃 12:502021/10/27 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綠界科技(6763)送件申請上櫃。 綠界科技成立於85年6月，主要業務為第三方支付，董事長為林雪慧，總經理為黃華勇，目前股本為1.48億元，110年上半年合併營收為6.62億元，稅後盈餘為1.52億元，每股盈餘為11.83元。 《櫃買市場》聯策申請上興櫃 《未上市個股》望隼科技11月2日前進興櫃 #綠界科技 #興櫃股 #申請上櫃 #送件申請 #上櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興櫃股王綠界科技申請上櫃！高價股IPO再添一樁 11:492021/10/27 財經 世界首座 Gogoro、台電打造V2G電池交換站 04:102021/10/27 產業．科技 Netflix出手 魷魚遊戲在台申請商標 04:102021/10/27 財經焦點 聯策26日申請登錄興櫃股票 15:502021/10/26 財經 潤德設計 規劃登興櫃 04:102021/10/27 證券．權證 今日股市備忘錄 04:102021/10/27 證券．權證 熱門股－光磊 雙題材獲外資按讚 04:102021/10/27 證券．權證 電子掌多頭兵符 台股收復萬七 今戰季線 04:102021/10/27 財經要聞 綠界科技27日送件申請上櫃案 13:402021/10/27 財經 全球百大科技研發獎 經濟部獲獎技術 九成已技轉 04:102021/10/27 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：欣興、南電、立積、昇達科、建碁、廣錠 10:002021/10/27 財經 財經熱門新聞 市值6億！台積電總裁出手轉讓千張股票給她 神秘人身分曝光 - 財經 6700億貨物還卡在船上 航運還有最後一波？專家終於給答案了 - 財經 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 忍了30年終於講了 張忠謀的台積電經營學 - 財經 - 工商 張忠謀1張照公開台積電30年戰略 他卻爆當年這3人的決定最關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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