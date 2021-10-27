綠界科技(6763)送件申請上櫃。

綠界科技成立於85年6月，主要業務為第三方支付，董事長為林雪慧，總經理為黃華勇，目前股本為1.48億元，110年上半年合併營收為6.62億元，稅後盈餘為1.52億元，每股盈餘為11.83元。

《櫃買市場》聯策申請上興櫃
《未上市個股》望隼科技11月2日前進興櫃
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