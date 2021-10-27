晶圓代工龍頭台積電是台灣半導體產業的核心，總裁魏哲家與董事長劉德音兩人是幕後最大功臣。近期卻傳出魏哲家在10月初申報轉讓1000張台積電股票，主要用途是贈與妻子牛慶容，若以股價約600元計算，魏哲家則是將市值6億的股票轉讓給牛慶容。

財訊報導，魏哲家在10月6日轉讓千張台積電股票，對象是妻子牛慶容。而根據證交所公開資料顯示，魏哲家原本持有的股票張數為7179張，若扣除贈與的1000張，魏哲家持股將下降至6179張，若以昨（26日）收盤價599元估算，市值超過37億元。

值得一提的是，台積電年報顯示，今年魏哲家與劉德音的薪水都攀升至4.22億，較前一年增加1.29億幅度達44%，等於魏哲家轉讓超過一年的薪資給妻子牛慶容。

此外，過去魏哲家未有轉讓台積電股票的紀錄，此次算是開先例，目前台積電單一最大股東是國發會，持股比例為6.38%，劉德音擁有12913張股票，比例為0.05%，市值約77億左右。