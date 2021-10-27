前總統馬英九被控賤賣國民黨黨產「三中案」，台北地院歷經3年審理，今一審宣判，馬英九獲判無罪。（本報資料照片）

前總統馬英九被控在「三中交易案」賤賣國民黨黨產，涉嫌特別背信、非常規交易等，今（27）日一審宣判無罪。國民黨立委陳以信表示，馬英九是他見過最清廉的人，「我不相信，一個貪得無厭的人，會穿一雙補了再補的破鞋」。

陳以信在臉書貼出一張照片，照片中馬英九的白鞋明顯已穿了多年，除有汙漬外，也可見修補的痕跡。陳以信說，這是一雙普通便宜的鞋，也是一雙補了再補的鞋，卻是一雙馬英九每天穿的鞋。

至於為何會拍這張照片，陳以信指出，是某次自己陪馬英九南下探訪友人，要離開穿鞋時，驚訝看到馬總統的球鞋不只很破爛，還有穿到「開口笑」後的黏補痕跡，當時一邊笑補的手法很差，但一邊又感到很佩服，一個當到總統的人，竟還如此勤儉，並心想：「這就是馬英九」。

陳以信說，馬總統是自己見過最清廉的人，馬英九選過兩次總統，數億選票補助款竟一文不取，且個人捐助公益高達數千萬元，「說他會貪污背信圖利，打死我都不相信」。今三中案宣判，雖無法預知判決結果，但陳以信深信馬英九的清白，「因為我不相信，一個貪得無厭的人，會穿一雙補了再補的破鞋」。