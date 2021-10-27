勞動部近日預告「勞工職業災害保險及保護法」子法之一的「勞工職業災害保險醫療給付項目及支付標準」，並把如人工髖關節等自費特材納入給付，意謂明年5月1日勞工職業災害保險及保護法上路後，原本要由勞工自行負擔的自費特材職災保險都會納入給付。

勞動部說明，為增進遭遇職業傷病之被保險人醫療給付權益，並兼顧保險資源之有效運用，被保險人因醫療上之需要，使用全民健康保險法第45條第1項所定自付差額特殊材料品項，被保險人得於先行墊付前開自付差額後，並於請求權時效內向保險人申請核退該差額費用。

勞動部勞動保險司副司長陳文宗說，全民健保法明定如義肢、特殊功能人工心律調節器、人工髖關節、特殊功能人工水晶體等12類別為自費差額特材，過去部份職災勞工恐怕有需求，卻可能因為金額等原因怯步，因此在勞工職業災害保險醫療給付項目及支付標準納入自費特材，讓職災勞工無後顧之憂。