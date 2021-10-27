2022高雄市長選戰，綠營陳其邁尋求連任，但藍營迄今陷入苦無戰將的集體憂慮。被視為藍營最強棒的前副市長李四川，日前在廣播節目受訪時重申「我沒有要選什麼」，表達不參選態度，但拋出「不要鎖定誰一定會贏」的新思維，也認為該培養年輕人，並給舞台及資源，才能讓百年老店永續。如今，藍軍也多人被點名挑戰陳其邁，藍營更誓言要贏回高雄。

拒絕回鍋擔任祕書長的李四川，仍心繫國民黨未來發展，少了體制枷鎖包袱，他在節目中大鳴大放，他談到，105年卸任祕書長時回應媒體詢問國民黨該如何改進？給了「老人不退，年輕人不敢挑戰」答案，至今依然適用。

尤其，朱立倫主席上任後，有老將走訪基層徵詢黨員是否支持參選市長，如今川伯的這席話，也令許多藍營聽眾感嘆「百年老店依舊暮氣沉沉不見新意」。

他點出藍綠陣營最大的不同，藍營民代聘用助理，多是用人唯親，反觀綠營卻是給有政治服務熱忱年輕人機會。一語道破藍營「鎮日等待天降甘霖」與綠營「事在人為」的不同文化，就不難理解為何高雄市議會民進黨席次從早年的個位數到今天足以拿下議長席次的原因了，不是簡單一句「民進黨很會選舉」或「高雄人好騙」就能自圓其說。

李四川對於縣市長連任選情深表樂觀，但在綠色執政縣市不妨培養在地的年輕世代，不論是民代、村里長，或是只要有志服務地方的年輕人，「黨中央就應該給舞台、給資源」。他並回顧2018年拿贏回綠色執政20年的高雄市，因此不妨跳脫「不要鎖定誰一定會贏」的迷思。

藍營對於高雄市長人選仍處於「尋人啟事」階段，資深議員直嘆「必須要有超強母雞，才能帶動議員選情」，也擔心議長被綠營再次奪回。國民黨高市黨部主委許福明先前則喊出，要贏回高雄，「提出最強母雞，重返執政、拚過半」，外界都擦亮眼睛等著看。

據了解，目前立委高金素梅、政論節目曝光率高的柯志恩、台北市議員羅志強、高雄市議員黃柏霖、黃紹庭及前高市民政局長曹桓榮都被藍營支持者看好，藍營近日也試圖接觸探詢蘇偉碩醫師是否有意願。另也傳出有資深民代推薦前行政院長張善政投入選戰。藍營高層勢必在基層壓力鍋快炸開前，推派強棒人選，以安定軍心。