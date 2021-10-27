冬天即將到來，若預算只有100元左右，又想吃得飽，平價小火鍋是最好的選擇。有網友整理了北部好吃又平價小火鍋店家，包括三媽臭臭鍋、大呼過癮、12mini等，並大讚「吃過一次就回不去了」，貼文一出引發熱議。

一名網友昨(26日)在Dcard發文表示，他住在北部，最近天冷了想吃鍋但預算有限，所以上網找了一下有什麼平價小火鍋好吃，然後發現多了超多選擇，並詢問「大家吃過哪些小火鍋，以及覺得哪間小火鍋最頂？」。

原PO也在文中推薦他覺得不錯吃的小火鍋品牌，包括超經典的三媽臭臭鍋、學生時代超愛去吃的大呼過癮，以及石二鍋的平價品牌12mini，並直呼「吃過一次就回不去了」。

貼文一出立刻引起網友熱議，「高中時喜歡吃學校附近的8鍋，有涼麵和滷肉飯」、「五鮮級的肉可以點很多」、「我的話是12mini，但是以小火鍋來說有一點太精緻」、「高雄人大推日初，但上台北就吃不到了，他們臭豆腐真的讚」、「我只推薦鍋鍋好食，中價位的話推薦喫鍋趣」、「鍋in的酸白菜鍋超酸超好吃」、「老先覺的湯頭真的很讚，唯一支持老先覺」、「我最愛麗媽，因為他們的滷鴨血跟滷豆腐超好吃」。