隨著寒意來襲，即將進入11月，吠陀占星老師李靜唯分析，11月事業最旺的星座分別是雙魚座、天蠍座，財運最旺的是水瓶座、牡羊座，而感情最旺的是獅子座。

吠陀占星與西洋星座不同，請參考以下對照：

牡羊座：4/15〜5/14

金牛座：5/15~6/14

雙子座：6/15〜7/14

巨蟹座：7/15〜8/14

獅子座：8/15~9/14

處女座：9/15〜10/14

天秤座：10/15〜11/14

天蠍座：11/15〜12/14

射手座：12/15〜1/14

摩羯座：1/15〜2/14

水瓶座：2/15〜3/14

雙魚座：3/15~4/14

【11月事業運最旺：雙魚、天蠍，事業運要注意：摩羯】

雙魚座：吉

11月金星為雙魚帶來輕鬆順暢的能量，很多事情都水到渠成，心情愉悅，甚至會覺得工作上遇到的阻礙都不算什麼，有機會順利解決。

天蠍座：吉

11月對天蠍來說，是事業跟財運雙喜臨門的好運月，工作方面能夠順利展開新計畫，並且所需的資源都能夠順利到位，可以放膽的大步向前邁進。

摩羯座：凶

11月火星與土星相互產生相位，會為摩羯在工作方面帶來沉重的壓力與負擔，甚至很多時候計畫趕不上變化，讓人措手不及，建議多思考，不要草率做出決定。

【11月感情運最旺：獅子，感情運要注意：巨蟹、天秤】

獅子座：吉

獅子座11月感情運最強，有機會認識聊得來、有共同話題的新朋友，曖昧已久的關係也可趁此機會表白，成功機率非常高。

雙子座：平

11月金星進入射手，雙子座桃花雖旺，但是受到火星影響，對象良莠不齊，需要仔細判斷出現在面前的到底是好桃花還是爛桃花。

巨蟹座：凶

你和對方可能都有各自的煩惱與壓力，一不小心彼此就會出現火藥味，多站在對方立場著想，也許能夠化解不必要的衝突。

天秤座：凶

天秤座11月要學會拿捏感情分寸，有可能會出現你覺得更適合的對象，或者可能不小心介入別人的感情。對你來說，有時曖昧或愛情只是宣洩壓力的方式之一，但還是要把持一下，別做出踰矩的事。

【11月財運最旺：水瓶、牡羊，財運要注意：處女、射手】

水瓶座：吉

對水瓶座而言，11月金星入朋友宮、財帛主星入命宮，木星又形成了財富格局，是非常特殊的情況。木星代表資源，所以這個月水瓶座的財運最旺，加上金星的加持，你會感覺這個月有很多增加收入的機會，或是你會找到拓展收入的最好方法。

牡羊座：吉

11月牡羊貴人運漸漸升高，想要投資賺錢，都能找到對的人帶領，主動跟朋友聯繫互動，可能就會看到賺錢的好機會，切記，太被動反而會失去良機。

處女座：凶

11月的處女座，財務容易失衡，導致入不敷出，若是無法控制慾望，可能還會產生更多的債務，雖然你會感受到有更多的工作機會，或是工作方面更能夠表現自我，但遺憾的是，並不能因此為你帶來更多收入。

射手座：凶

11月有兩顆凶星影響射手座的財富宮，所以資金方面容易充滿壓力，而且會有很多開銷都是突然產生的感覺，像是交通罰單，或是欠繳的稅費等，讓自己喘不過氣來。

【11月健康要注意：金牛】

金牛座：凶

身體方面要注意可能舊疾復發，不管是運動還是工作，都要小心肌肉拉傷，造成腰部、背部或是腿部疼痛，多喝水可避免泌尿系統出問題。