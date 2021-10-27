誠品生活(2926)首家社區店「誠品生活時光eslite me-time」內湖瑞光店今天正式開幕，誠品生活董事長吳旻潔表示，小型社區店設定約70、80坪的大小，今年預計在大台北推出2家社區店，除了內湖，大台北還會有一家，預計年底或年初設立，明年預計展店35家，設定3年開百店的目標。

吳旻潔指出，過去誠品以開大型店為主，但全台有這麼多種模式的銷售通路，包括超商、超市、百貨公司、購物中心，為何小型店卻沒辦法展開。而誠品近年積極打造全通路生態圈，有誠品線上百萬商品做後盾，商品內容不再受空間限制，用虛擬貨架串聯誠品線上，其次，店點停留部分，則有誠品行旅團隊支援，第三因為疫情使得出國旅遊愈來愈不方便，對在地就更為重視。在這些因素推動下，誠品可以小而有彈性的深入全台鄉鎮社區。

她也表示，誠品現在要做的不是磁吸型的大店，而是滲透型的小店，透過螞蟻雄兵般的社區店，真正接觸台灣草根文化與社區。

誠品生活透過線上下融合的全通路策略，讓顧客自由地在線上下獲得最佳體驗與服務，虛實整合的「誠品生活時光」也讓誠品生活生態圈發展邁進一大步，預計3年內將開展百店。