「毒舌女王」小S(徐熙娣)憑藉火辣外型與獨特犀利幽默風格，紅遍兩岸，即使手上沒節目，仍是接了多項代言廣告，不料先前東京奧運時期，她因太熱衷於賽事，陷入「國手風波」，嚴重影響演藝工作，而她沉寂2個多月，昨(26日)終於現身，帶著女兒們出席公益活動，事後回歸臉書發文，曝光之後事業上的「賺錢神器」，笑翻眾人。

小S因國手風波引發大陸網友出征，因此銷聲匿跡多時，日前還是因為好朋友賈永婕一篇抱怨文，說被請託幫忙縫補舊包包，「我聽到包包說：可以放生我了嗎」，大家「由包找人」認出是小S的愛包，直呼女明星能多年執著一個帆布包實在難能可貴，賈永婕則開玩笑虧朋友：「她說她最近沒有收入」。

過了2個多月隱匿低調生活，小S終於再現身，帶著3個女兒一起出席公益活動，昨天終於更新了臉書，先是貼出當天的活動照，開心表示「3個女兒第一次跟我ㄧ起做公益，感覺真好」，之後上傳了兩張「摯愛帆布包」照片，笑稱：「以後演藝事業要靠它了！包比人紅⋯⋯⋯有比這更荒謬的事嗎」。

小S這個「萬年帆布包」文一出，立刻成為討論焦點，眾人紛紛留言，「量產一個小S包了啊」、「一個包包出道的故事」、「品牌應該要再送你一個」，還說這個購物平台上很多「小S同款」，要她乾脆開團購，大家一起朝聖一波。