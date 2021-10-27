國民黨主席朱立倫上任後，重組黨發言系統，除任命幕僚凌濤擔任文傳會主委，目前也已組成共21人的文傳會義務副主委團，成員包括北、中、南等地的年輕議員，以及長跑好手林義傑等。

國民黨中央。（趙婉淳攝）

國民黨為健全發言系統，掌握全台各地民情，將組建文傳會義務副主委團，新一波義務副主委任命名單包含台北市議員戴錫欽、王鴻薇、徐弘庭、鍾沛君、張斯綱；新北市議員有陳儀君、葉元之、陳偉杰、江怡臻；桃園市議員舒翠玲；台中市議員羅廷瑋、黃健豪；高雄市議員陳美雅、李雅靜。

此外，前文傳會副主委黃子哲、鄭世維、高雄市議會副議長陸淑美的女兒黃韻涵、前高雄市青年局局長林鼎超、前雲林縣政府新聞處處長周柏吟，以及曾獲前總統馬英九陣營推薦為黨不分區立委候選人林義傑也都獲任命。加上已完成任命的黨史館主任林家興也兼任文傳會義務副主委，這次的副主委團隊共有21人，聲勢浩大。

對此，凌濤表示，感謝各地方的民代、戰將加入戰鬥隊形，共同檢驗執政黨的施政無能，日前已有幾位副主委在記者會中亮相，未來會借重大家的力量，掌握全台各地民情，第一時間為民眾發聲。

凌濤指出，未來黨中央將透過副主委團、發言人團、地方黨部發言系統，徹底掌握各地方輿情，了解民眾關注的議題，然後主動出擊；至於邀請林義傑加入，則是期盼能借重林義傑的體育專業與正面形象，縮小國民黨與社會的距離。