經濟部工業局27日起舉辦「AI Day 2021」AI年度盛會，以「AI助攻．跨界共榮」為主軸，採線上線下全通路虛實整合展出，實體包含AI DAY開幕暨AI體驗活動、新創頒獎、創立方聯盟啟動儀式及14場AI落地應用分享，線上則與台灣微軟、我國大廠合作辦理17場全英文AI國際論壇及「技術應用」、「場域實證」、「教學輔導」、「國際大廠」四大主題展館等活動，帶領大眾認識AI的無限可能、體驗AI的無所不能，引領產業開創AI新技術，搶占市場新商機。

工業局長呂正華局致詞時表示，未來產業發展智慧化與數位化轉型勢在必行，政府領航將持續推動產業AI化，樹立AI應用典範，加速AI技術升級，攜手產業跨界合作，帶動產業創新發展進擊國際。

經濟部在推動產業AI化方面，109年至今，遴選累計20家公協會合作，透過訪視、診斷、輔導與媒合等機制，促成53件以上AI示範應用案例，並加速擴散應用效益，帶動產業發展，例如智慧醫療、智慧製造、智慧農漁、智慧安控等相關應用，以上暘光學為例，以生產投影機鏡頭為主力，早期以人眼檢視鏡頭瑕疵耗時耗力，無法應付高產量的需求，透過導入AI辨識技術強化鏡頭瑕疵檢測，不僅生產效率提升10%，歐美訂單大增，年營收更擴增4300萬，另外，藉由大廠帶小廠機制，輔導15家資通訊大廠與超過45家次AI新創攜手研發AI解決方案應用成績斐然。

在AI人才培訓方面，為打造全方位AI產業人才，自高中職生開始向下「扎根人才」，與AWS、Google、Microsoft、NVIDIA等國內外七間大廠合作，推出軟硬整合的AI課程，提供高中職生體驗AI生活應用，共計培訓1907人次。「產業人才」則為強化在職人員新興能力，針對產業需求客製化開立專班，共開設AI人培課程43班、培訓917人次。今年度更著重「種子人才」的孕育，首度組成「AIGO教練聯盟」，由成大蔣榮先特聘教授、台大陳韻儂副教授、台大王鈺強副教授、洽吧智能趙式隆創辦人四位產學專家領軍，全力培育「生物醫療」、「零售推薦」、「智慧製造」和「公共領域」四大領域AI種子師資，為產業AI人才奠定基石。