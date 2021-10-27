AI(人工智慧)勢不可擋，聯發科(2454)今日「發哥開講」系列第二場登場，由聯發科計算與人工智慧技術事業群總監吳驊分享聯發科在AI領域的完整布局與 規畫，他表示，聯發科透過技術在AI領域持續經精進，也獲得國際肯定，他更透露，即將在年底發表的5G旗艦晶片，勢必會使用聯發科最新的AI技術，且隨著技術的持續向前，在下一世代的AI發展上，功能將會再大增10倍。

吳驊表示，聯發科在AI領域持續強勁發展，AI多媒體是行動平台上的主流應用之一，聯發科AI處理器APU可充分發揮混合精度優勢，靈活運用整數精度與浮點精度運算，用高能效 AI性能讓AI人臉偵測、AI高動態範圍影像、AI雜訊抑制、AI景深、AI快門、AI白平衡、AI物體追蹤、AI多人虛化、AI串流影音畫質增強等多種AI拍照和影像應用成為可能。

吳驊進一步說道，每瓦有效AI性能才是提升使用者體驗與長時間穩定使用的關鍵，這是真正看得到用得到的指標，不是無法發揮的總算力(CPU+GPU+APU)。 在Burnout評測軟體中，同時運行多個AI模型，模擬真實應用，聯發科天璣1000系列大幅領先競爭對手，運算速度快且不發燙。

當然，市場目前最為關注的就是聯發科即將推出的旗艦5G SoC天璣2000，在AI方面是否有充分的發揮，吳驊表示，聯發科的APU處理器能效架構搭配 NeuroPilot，提供platform-aware工具鏈和優化的軟體層來提升有效AI運算力，充分發揮硬體、軟體，將會導入年底發表的5G旗艦晶片，即將在年底發表的5G旗艦晶片，勢必會使用聯發科最新的AI技術，且隨著技術的持續向前，在下一世代的AI發展上，功能將會再大增10倍。

使AI功能大增四倍，可全面且深入的涵蓋拍照、錄影、顯示、遊戲等旗艦手機關鍵的應用場景，而且可平行導入包括電視、多媒體及雲端等其他產品領域， 滿足終端更豐富的AI應用需求。

聯發科在技術上不斷投資，為旗艦技術的研發打下基礎，多項AI研究成果入選國際頂尖會議。 APU得到了IC設計領域最高殿堂ISSCC的肯定，發表在2020年ISSCC大會上，並且也得到了技術創新的殊榮。 在演算法方面，同時布局在應用演算法和核心演算法，今年同時有四篇發表在年底的NeurIPS上，是台灣歷年來最好的一次表現。

吳驊進一步說道，每瓦有效AI性能才是提升使用者體驗與長時間穩定使用的關鍵，這是真正看得到用得到的指標，不是無法發揮的總算力(CPU+GPU+APU)。在Burnout評測軟體中，同時運行多個AI模型，模擬真實應用，聯發科天璣1000系列大幅領先競爭對手，運算速度快且不發燙。

當然，市場目前最為關注的就是聯發科即將推出的旗艦5G SoC天璣2000，在AI方面是否有充分的發揮，吳驊表示，聯發科的APU處理器能效架構搭配NeuroPilot，提供platform-aware工具鏈和優化的軟體層來提升有效AI運算力，充分發揮硬體、軟體，將使導入年底發表的5G旗艦晶片，使AI功能大增四倍，可全面且深入的涵蓋拍照、錄影、顯示、遊戲等旗艦手機關鍵的應用場景，而且可平行導入包括電視、多媒體及雲端等其他產品領域，滿足終端更豐富的AI應用需求。

聯發科在技術上不斷投資，為旗艦技術的研發打下基礎，多項AI研究成果入選國際頂尖會議。APU得到了IC設計領域最高殿堂ISSCC的肯定，發表在2020年ISSCC大會上，並且也得到了技術創新的殊榮。在演算法方面，同時布局在應用演算法和核心演算法，今年同時有四篇發表在年底的NeurIPS上，是台灣歷年來最好的一次表現。