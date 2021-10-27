數倍紅利誘騙投資 法官判賠281萬元 13:392021/10/27 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子王銘健用富翊國際資本金融集團名義，以高於銀行利率數倍之紅利吸引吳姓男子購買「贈金專案」金融商品，之後吳男申請提領本金及紅利都無下文，他提告求償，台灣高等院判決王男須賠償281萬多元。可上訴。 高院認為，王男未經許可經營收受存款業務，以銷售系爭商品之方式吸收吳男的資金，卻無法對吳投入之資金提供保障，應對吳男無法取回投資款項之損害負賠償責任，扣除吳己領取紅利後，判決賠償281萬多元。 吳釗燮立院列席率低 陳以信批藐視國會 直擊女友與小王嘿咻 綠帽男傳他裸照恐嚇60萬 #紅利 #28 #數倍 #投資 #吳男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠百周年慶五倍券助攻戰力旺盛 單筆滿3000元送2200元 10:202021/10/27 生活 台中南屯建案 頻見高價交易潮 04:102021/10/27 產業．科技 大陸1-9月工業利潤年增45％ 這幾類利潤飆漲9倍 11:322021/10/27 兩岸 資本市場太夯 投資詐騙熱度竄升第一 11:312021/10/27 財經 工研院與印度投資局攜手共創新藍海 12:432021/10/27 財經 出手投資太醫、鐿鈦 可成卡位醫療耗材代工 04:102021/10/27 產業．科技 第22屆Click金手指獎決審出爐 最大獎花落誰家 10:592021/10/27 兩岸 五倍券好適合家庭開銷 耐久財消費撐住10月 11:232021/10/27 財經 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 05:212021/10/27 財經 僅85億元 壽險9月匯兌成本 28個月新低 04:102021/10/27 金融．稅務 佐佐木希再爆年底離婚「4億豪宅代替贍養費」斷開腥夫 09:112021/10/27 娛樂 社會熱門新聞 蔣月惠率團北上竹科抗議 拋墊板要友達撤回電板 - 社會 男吃完花雕雞醒來命根子被剪只剩1.5公分 恐怖女友遭起訴 - 社會 「母勸不回」25歲女12樓頂樓急速墜下 送醫不治 - 社會 新竹少女輪暴焚屍案主嫌獄中冒冷汗2hrs暴斃 死因4個字 - 社會 借酒裝瘋？爆打超商店員恐怖男黑底曝光 辯：忘有打人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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