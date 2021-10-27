男子王銘健用富翊國際資本金融集團名義，以高於銀行利率數倍之紅利吸引吳姓男子購買「贈金專案」金融商品，之後吳男申請提領本金及紅利都無下文，他提告求償，台灣高等院判決王男須賠償281萬多元。可上訴。

高院認為，王男未經許可經營收受存款業務，以銷售系爭商品之方式吸收吳男的資金，卻無法對吳投入之資金提供保障，應對吳男無法取回投資款項之損害負賠償責任，扣除吳己領取紅利後，判決賠償281萬多元。