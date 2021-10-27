疫苗接種站看起來很冷清，民眾零零落落的抵達。（圖／翻攝自姜冠宇臉書）

北市聯醫派醫護人員至花博接種站協助打疫苗，醫師姜冠宇也到現場支援，但看到現場狀況忍不住說，原本每天早上8點開打，有人提早到就鬧說等好久，最後疫苗接種時間改為7點半開打，但人卻來得零零落落，很多地方空空如也，醫護提早上班、加開戰線支援疫苗接種卻不被珍惜，讓他忍不住怒轟「是存心整我們嗎？」引起網友討論。

醫師姜冠宇今在臉書發文表示「我覺得人真的就是大頭症！」打個疫苗竟然動用整個聯醫的各個院區系統開戰線，每天早上8點開始打疫苗，醫護人員已經加夜班、不周休了，但民眾還是不滿足，有人提早到接種站，就鬧著說打疫苗要等超久，結果疫苗接種時間提早到7點半開打，醫護人員的集合時間也改為6點50分。

姜冠宇說，提早開放打疫苗，人也沒有比較多啊！最扯的是，大家認為人潮會最洶湧的上午10點，來接種疫苗的人也是零零落落，結果就像照片裡面看到的那樣，醫護人員早早就到現場準備好，但放眼望去好幾排的椅子都空空如也，這樣同時間開這麼多戰線的原因到底是為了什麼？

姜冠宇不滿地說「你早到是你的事，你可以去泡茶，但鬧給現場媒體看，造成我們提早上班也不會加錢，反倒是看到戰線加開後也不被珍惜，這樣是存心整我們嗎？」

姜冠宇說，每個醫護人員都是被徵召來的，都要調開自己的上班時間，放著自己負責的病人，到現場支援打疫苗或其他防疫事務，「請至少讓我們做得值得，民主社會大喊權利，前提是要對自己負責任的公民啊！」

誇張景象引起網友討論，「這真的是太浪費醫療人力了」、「刁民就是什麼事情都要以他方便為方便」、「現在刁民太多啊，沒有同理心」、「現在的民眾都是巨嬰和刁民啊」、「醫護人員真的辛苦了」。

不過，也有網友分享自己早上8點多去打疫苗的狀況，表示接種站現場雖然沒有人潮滿滿，但等待接種疫苗的民眾也不少，當初在疫苗平台預約時很多時段都秒殺，只能約到很早的時段，而家人是加開的對象卻已經約不到場次了，最後只能去外縣市接種，不知道怎麼會有這樣的落差，但醫護人員們真的辛苦了。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，而他昨天上午也有到花博接種站現場看，發現去施打疫苗的人數龐大，但整體都很井然有序。至於大家的抱怨，他也有去了解，當初疫苗開打的時間較晚，加上最初又都是年長者，起得比較早，也就比較早去現場，加上當初那邊沒有特別設至等待區，才導致狀況比較混亂，但現在施打年齡較輕，預約時間也比較準確。

陳時中也呼籲大家，盡量按照自己預約的時間到現場接種，這樣秩序會比較好。